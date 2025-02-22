Лондон, 22 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Великобритания не способна отправить свои «миротворческие силы» на Украину из-за отсутствия необходимых средств, войск, техники и боеприпасов. Об этом 22 февраля пишет UK Defence Journal.

global look press/Sina Schuldt/dpa

По данным издания, в 2025 году британские власти рассчитывают потратить на оборону 56,4 млрд фунтов стерлингов, что составит около 2,3% ВВП.

Отмечается, что это немногим больше, чем годом ранее, но в эту сумму входят £0,65 млрд на пенсии и пособия, а также £0,22 млрд на «независимые организации», которые не вносят никакого практического вклада.

Издание подчёркивает, что годы сокращения оборонных расходов лишили британские войска возможности вести войну против равного противника в течение длительного времени. При этом численность войск сократилась до 70 тыс. человек со 100 тыс. в 2000 году.

Кроме того, отмечается, что у Британии также нет возможности производить вооружение на уровне, необходимом для современной войны. Для увеличения производства оружия и восстановления вспомогательной инфраструктуры потребуется много немедленных капиталовложений.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 февраля заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности. По его мнению, этот шаг может способствовать обеспечению безопасности в том числе Британии.

Британская газета The Daily Telegraph 20 февраля написала со ссылкой на неназванных европейских чиновников, что ряд европейских стран собирается предложить президенту США Дональду Трампу разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин 21 февраля заявил, что в Британии понимают ошибочность поддержки Украины, но далеко не все. Он подчеркнул, что если британским властям «свернуть» с тактики по поддержке киевского режима, то это будет означать признание ими своей ошибочной политики за последние годы, а это будет трудно объяснить народу, который сейчас живёт в ситуации жёсткой экономии по всем направлениям.