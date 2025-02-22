Киев, 22 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Объекты критической инфраструктуры были поражены в Киевской области в ночь на 22 февраля. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под ударами были объекты критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Складские помещения получили повреждения.

Ночью 22 февраля в Киеве и восьми украинских регионах была объявлена воздушная тревога.

В Министерстве обороны РФ неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам. Ведомство не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Киевской области.

22 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 22 февраля российские войска нанесли удары по военным складам украинских формирований в Днепропетровске. Лебедев уточнил, что после удара на складах наблюдалась детонация. Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Ранее, 20 февраля, серия взрывов прогремела в Киеве на фоне режима воздушной тревоги. Уточнялось, что звуки взрывов было слышно в нескольких районах. По данным онлайн-ресурса о предупреждении населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:41 мск.