Москва, 22 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Актер Олег Юдин, снявшийся в сериалах «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако», скончался на 63-м году жизни. Об этом 22 февраля рассказал знакомый актера Дмитрий Толмачев, сообщает издание The Voice Mag.

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«С прискорбием сообщаю, что 5 февраля умер на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!» — приводит издание слова Толмачева.

Олег Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, а в 1997 году — Российскую академию государственной службы при президенте России.

Актер дебютировал в кино в 2009 году, это была эпизодическая роль. Юдин принял участие в таких проектах, как «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Кровавая барыня», «Динозавр», «Плевако», и многих других.