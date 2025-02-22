Вашингтон, 22 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поделился фотографией капитана команды Александра Овечкина и назвал его величайшим. Клуб опубликовал запись на своей странице в соцсети X 21 февраля.

РИА Новости/Алексей Филиппов Александр Овечкин

На фотографии, выложенной клубом, изображен Овечкин с сэндвичем и чипсами перед посадкой в самолет.

«Величайший отдохнул и готов зажигать», — сообщается в подписи к публикации.

«Вашингтон Кэпиталз» вместе с капитаном направился в Питтсбург, где 22 февраля должен состояться матч регулярного чемпионата против клуба «Пингвинз».

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Филадельфией» и этим набрал 879 очков в 1464 матчах. Таким образом, он сократил до 15 шайб отставание от рекорда Уэйна Гретцки, который забил 894 гола.

9 февраля Овечкин также вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он обошел канадского форварда Фила Эспозито, в активе которого 1590 очков — 717 голов и 873 результативных паса.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров отмечал, что Овечкин является главным спортсменом России. По его словам, вся страна болеет за то, чтобы он стал легендой российского и мирового хоккея.