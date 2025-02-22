Москва, 22 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки российских войск «Юг» и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи. Об этом сообщило 22 января Министерство обороны РФ.

кадр из видео

«На командном пункте начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск «Южная» генерал-полковника Александра Санчика, командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач», — заявили в ведомстве.

После Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей Южной группировки и отдал указания на дальнейшие действия.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 января Герасимов побывал в пункте управления Восточной группировки войск и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи. Он также вручил награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе боевой службы, выразив им благодарность за мужество и отвагу.

29 января министр обороны Андрей Белоусовпроинспектировал группировку «Юг» ВС РФ в зоне проведения СВО. Он заслушал доклад Санчика о характере действий ВСУ. Кроме того, главе Минобороны представили современные роботизированные комплексы с боевыми модулями.