Пермь, 22 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Пермском крае два человека погибли и еще четверо пострадали. Об этом 22 февраля сообщили в региональном главке МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что авария произошла на автодороге Полазна — Чусовой в Добрянском городском округе, когда, по предварительной информации, двигавшийся в направлении Чусового водитель автомобиля LADA Kalina выехал на встречную полосу и там столкнулся с машиной LADA Granta.

«В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля LADA Kalina. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира LADA Granta, в том числе ребенок 2017 года рождения», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка по факту аварии и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля молодожены разбились на трассе Оренбург — Уфа, когда ехали в аэропорт, чтобы отправиться в Турцию и провести там медовый месяц. Их автомобиль Opel Astra и пассажирский автобус Yutong столкнулись поздним вечером 16 февраля на 217-м километре трассы Уфа — Оренбург. При этом никто из пассажиров автобуса не пострадал.