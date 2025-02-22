Берн, 22 февраля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. В Швейцарии миллионер получил штраф в размере 100 тыс. швейцарских франков (почти 10 млн рублей по текущему курсу) за нарушение правил дорожного движения. Об этом 22 февраля написало издание 20 minutes.

global look press/Patrick Seeger/dpa

Водителю выписали штраф за несоблюдение дистанции на трассе. Дорожные видеокамеры засняли, как миллионер сильно прижался к транспорту, который ехал впереди него. При этом аварии не произошло.

Большая сумма штрафа связана с тем, что в Швейцарии размер наказания зависит от дохода нарушителя. Всю сумму мужчина должен будет выплатить за два года. Водитель подал апелляцию, но суд ее отклонил. Помимо штрафа, швейцарец теперь должен будет выплатить еще 13 тыс. швейцарских франков (1,3 млн рублей) в качестве судебных издержек.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения. Уточняется, что в автопарке спортсменки имеются два автомобиля: Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X630d 2018 года. На первую машину с начала года по ноябрь записали 175 штрафов, на вторую — еще 22. Все они уже оплачены.