PAP: Польша создаст склады для контрмобильности около Сувалкского коридора
Варшава, 22 февраля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Польша создаст склады со средствами противодействия мобильности между Белоруссией и Калининградской областью. Об этом заявило Polska Agencja Prasowa (PAP) со ссылкой на замминистра национальной обороны Цезария Томчика.
«Томчик сказал, что, хотя, по понятным причинам, она не будет покрыта «жесткой инфраструктурой», поблизости будут находиться склады материалов, позволяющие быстро реагировать на любые потенциальные чрезвычайные ситуации», — говорится в материале, опубликованном 21 февраля.
Отмечается, что речь идет о размещении складов на участке около Сувалкского коридора, который, по оценкам польского минобороны, является «стратегическим объектом на восточном фланге НАТО».
9 мая 2024 года военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал в беседе с ИА Регнум, для чего НАТО Сувалкский коридор. Отмечается, что этот участок является кратчайшим расстоянием между Белоруссией и Калининградской областью, и если альянс решит напасть на РФ и заблокировать Калининград, то российская армия будет вынуждена этот коридор пробить. Аналитик уточнил, что это бы изолировало северные страны-союзницы от остальной части альянса, и потому НАТО там держит значительные силы и средства.
Кроме того, в середине января газета Bild сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который якобы может вспыхнуть летом 2025 года. Авторы статьи отметили, что наиболее вероятным местом гипотетического столкновения может стать Сувалкский коридор.