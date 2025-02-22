Варшава, 22 февраля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Польша создаст склады со средствами противодействия мобильности между Белоруссией и Калининградской областью. Об этом заявило Polska Agencja Prasowa (PAP) со ссылкой на замминистра национальной обороны Цезария Томчика.

РИА Новости/Виктор Толочко

«Томчик сказал, что, хотя, по понятным причинам, она не будет покрыта «жесткой инфраструктурой», поблизости будут находиться склады материалов, позволяющие быстро реагировать на любые потенциальные чрезвычайные ситуации», — говорится в материале, опубликованном 21 февраля.

Отмечается, что речь идет о размещении складов на участке около Сувалкского коридора, который, по оценкам польского минобороны, является «стратегическим объектом на восточном фланге НАТО».

9 мая 2024 года военный эксперт Дмитрий Дрозденко рассказал в беседе с ИА Регнум, для чего НАТО Сувалкский коридор. Отмечается, что этот участок является кратчайшим расстоянием между Белоруссией и Калининградской областью, и если альянс решит напасть на РФ и заблокировать Калининград, то российская армия будет вынуждена этот коридор пробить. Аналитик уточнил, что это бы изолировало северные страны-союзницы от остальной части альянса, и потому НАТО там держит значительные силы и средства.

Кроме того, в середине января газета Bild сообщила, что Германия готовится к вооруженному конфликту НАТО с Россией, который якобы может вспыхнуть летом 2025 года. Авторы статьи отметили, что наиболее вероятным местом гипотетического столкновения может стать Сувалкский коридор.