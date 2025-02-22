Вашингтон, 22 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. У Запада нет чёткого понимания сложившейся реальности в контексте конфликта на Украине. Об этом 22 февраля заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Иван Шилов ИА Регнум

«В этом конфликте с самого начала было невозможно победить», — отметил он на своей странице в соцсети X.

По словам эксперта, западные элиты, в том числе администрация бывшего президента США Джо Байдена, не смогли или не захотели признавать реальность.

Дэвис напомнил, что именно Запад настаивал на продолжении украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. Он подчеркнул, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи. По его словам, завершение конфликта возможно лишь путём переговоров.

21 февраля председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию невозможно победить, пока она едина. Он уточнил, что чувство принадлежности россиян к одной стране возникло совсем недавно и его нельзя потерять, потому что оно слишком дорого стоит для страны. Также он подчеркнул, что, несмотря на то, что конфликт ещё продолжается, он закончится понятным для россиян итогом — победой.