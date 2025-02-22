Москва, 22 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Об этом 22 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что дрон украинских формирований был ликвидирован дежурными средствами ПВО в 11:20 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля силы ПВО армии России сбили украинский БПЛА возле границ Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Ранее в этот же день сотрудник сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области пострадал при атаке дрона украинских формирований. Мужчину госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода с баротравмой.