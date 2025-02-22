Москва, 22 февраля, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Военные Восточной группировки войск ВС России подбили в зоне спецоперации немецкий танк Leopard, переданный на вооружение украинской армии. Об этом 22 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что за сутки в зоне ответственности группировки украинские войска потеряли до 160 военных, два танка, в числе которых и Leopard, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля российские военные освободили от украинских формирований село Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Также были нанесены удары по личному составу и технике ряда бригад украинской армии у Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки в Харьковской области и Ямполя в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

В начале февраля ВС России захватили новейший снаряд DM63A1, предназначенный для немецкого танка Leopard 2A6. Также был найден американский картечный снаряд M1028, который тоже используют на танках Leopard. Он может использоваться для поражения пехоты и легкой техники на расстоянии до 500 м.