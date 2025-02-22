Москва, 22 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Актер Дмитрий Певцов вернется в московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» в спектакль «Юнона и Авось». Об этом сообщил художественный руководитель театра Владимир Панков.

«Дело в том, что я встречаюсь сейчас с артистами театра «Ленком», с труппой, с каждым индивидуально», — рассказал Панков агентству городских новостей «Москва».

По его словам, сейчас актеры и художественный руководитель встречаются, настраиваются друг на друга. Так, в четверг Панков встретился с Дмитрием Певцова, и по итогам встречи они приняли решение о возвращении актера в театр для роли в спектакле «Юнона и Авось».

Панков добавил, что в спектакль «Вишневый сад» возвращается актриса Александра Захарова. «Также я встретился с Александрой Марковной, это тоже был хороший разговор и искренний, трепетный. Александра Марковна возвращается в спектакль «Вишневый сад», — сказал худрук театра.

Панков пояснил, что сейчас идет процесс завершения старых конфликтов. «Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый «Ленком», не забывая старый», — подчеркнул он.