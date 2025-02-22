Москва, 22 февраля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Мастер спорта СССР Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Об этом 22 февраля сообщили в пресс‑службе Министерства спорта РФ.

Кандидатуру Сергаевой предложил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Назначение согласовал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Сергаева в 1997 году получила звание заслуженного тренера России. В течение 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям. Спортсменка участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой и многих других титулованных спортсменок.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Ирина Винер заявила, что уйдет с поста главного тренера национальной сборной по художественной гимнастике и займется передачей накопленного опыта более молодым наставницам, включая своих учениц.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Винер олицетворением художественной гимнастики и отметила, что сожалеет о принятом коллегой решении. По словам Тарасовой, никакие ученицы не смогут ее заменить.

Сборную России Винер возглавила в 2001 году, а в 2008 году стала президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. О сложении полномочий президента ВФХГ она объявила в октябре 2024 года, вскоре после того, как пять гимнастических федераций объединились в единую структуру.