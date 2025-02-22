Москва, 22 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Артистам, покинувшим Россию после начала спецоперации, не стоит ждать коллективной амнистии. Об этом 22 февраля заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренней растерянности или по бытовым причинам. Швыдкой добавил, что если артисты не компрометировали себя антироссийскими выступлениями, то к ним будет совершенно другое отношение.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что уехавшая из России после 1917 года и впоследствии вернувшаяся интеллигенция принесла стране ощутимую пользу. Он отметил, что уже в начале 1930-х годов уехавшие писатели и ученые начали проситься назад, и подчеркнул, что настоящие враги государства в результате «так и сгинули» за рубежом.

Кроме того, президент также заявил, что покинувшие Родину россияне, которые не стали ее врагами, могут спокойно возвращаться. При этом врагов в РФ не ждут, добавил российский лидер.