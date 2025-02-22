Швыдкой: коллективной амнистии уехавшим после начала СВО артистам не будет
Москва, 22 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Артистам, покинувшим Россию после начала спецоперации, не стоит ждать коллективной амнистии. Об этом 22 февраля заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
Отмечается, что среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренней растерянности или по бытовым причинам. Швыдкой добавил, что если артисты не компрометировали себя антироссийскими выступлениями, то к ним будет совершенно другое отношение.
Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что уехавшая из России после 1917 года и впоследствии вернувшаяся интеллигенция принесла стране ощутимую пользу. Он отметил, что уже в начале 1930-х годов уехавшие писатели и ученые начали проситься назад, и подчеркнул, что настоящие враги государства в результате «так и сгинули» за рубежом.
Кроме того, президент также заявил, что покинувшие Родину россияне, которые не стали ее врагами, могут спокойно возвращаться. При этом врагов в РФ не ждут, добавил российский лидер.