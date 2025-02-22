Москва, 22 февраля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы России с начала спецоперации на Украине нанесли ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» удары по более чем 1,4 тыс. целей. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Задачи — это нанесение одиночного или группового удара в тактическую глубину противника по таким целям, как командные пункты, скопления живой силы, важная инфраструктура, аэродромы противника», — рассказал особенности боевых задач начальник расчета ОТРК «Искандер-М» с позывным Игла в Telegram-канале военного ведомства.

Пресс-служба уточнила, что одна установка «Искандер-М» запускает два боеприпаса. Для ОТРК есть баллистические и крылатые ракеты. Заряды движутся на гиперзвуковой скорости, поэтому средства ПВО противника не могут их перехватить.

Наведение ракет производится через спутниковую систему, в конце пути в работу вступает головка самонаведения. Боеприпасы «Искандер-М» бывают осколочно-фугасными, бетонобойными, кассетными, зажигательными, а также ядерными.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля российские войска нанесли «Искандером» удар по сосредоточению сил украинской армии в лесополосе. Были уничтожены украинские реактивные системы залпового огня «Ольха» калибра 300 мм. Минобороны опубликовало видео атаки по противнику.

5 февраля российские войска нанесли удар «Искандером-М» по скоплению сил ВСУ в Сумкой области. Были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов.