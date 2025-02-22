Москва, 22 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Требования по локализации и инвестициям для иностранных брендов, решивших вернуться на российский рынок, изменятся. Об этом 22 февраля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — сказал он журналистам.

При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что для потребителей важно разнообразие на рынке для обеспечения конкуренции и сдерживания цен. По словам Решетникова, российский рынок продолжает оставаться открытым, поэтому решения по каждой из компаний необходимо будет принимать индивидуально с учетом баланса упомянутых факторов.

Отдельно он отметил, что уход некоторых иностранных брендов открыл уникальные возможности для предпринимателей из России и дружественных стран, которые смогли воспользоваться шансом в полной мере.

Как сообщало ИА Регнум, разговоры о возвращении западных брендов в Россию связывают с возобновившимся диалогом между Россией и США и переговорами делегаций двух стран, состоявшимися 18 февраля в Эр-Рияде. В тот же день о своей готовности вернуться на российский рынок при благоприятных обстоятельствах заявила испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka и Pull&Bear. Бизнес-платформа Kokoc Group заявила, что в РФ собираются вернуться около 350 зарубежных брендов.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что на российский рынок будут допускаться лишь те иностранные компании, в которых заинтересована страна. К настоящему времени в важнейших для технологического суверенитета отраслях приоритет отдан отечественным производителям и партнерам из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин призвал внимательнее отнестись к вопросу возвращения ушедших с рынка РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретенный после их ухода потенциал.