Москва, 22 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки украинский самолёт МиГ-29 и 58 беспилотников. Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — отметил он.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных дронов и подготовки операторов БПЛА, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 157 районах.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля российские силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Также было уничтожено пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 123 украинских БПЛА самолётного типа.

20 февраля были уничтожены истребитель Миг-29 и 112 дронов украинских формирований, а также четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.