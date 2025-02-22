Вашингтон, 22 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Украиной об обязательствах Киева компенсировать Вашингтону 400–500 млрд долларов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. <…> Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400–500 млрд», — приводит его слова телеканал C-Span.

Трамп добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, поскольку США не получают свои деньги назад.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах на Украине. Он также предложил предоставить Киеву финансовую помощь в обмен на добычу этих природных ресурсов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля рассказал, что проект соглашения предусматривает требование США к Украине вернуть 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев настаивает на гарантиях безопасности, но о них в договоре не упоминается, а потому это «несерьёзно».

Позже в этот же день Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам. Он предупредил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной помощи.

Госсекретарь США Марко Рубио 20 февраля назвал ложью слова Зеленского об отказе от сделки. По его словам, глава киевского режима согласился на сделку, но пояснил, что соглашение должно получить одобрение парламента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Представитель Кремля добавил, что Киев в этом случае является плохим слугой.