Москва, 22 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили от украинских формирований село Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 22 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики», — рассказал он на брифинге.

Он уточнил, что также были нанесены удары по личному составу и технике ряда бригад украинской армии у Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки в Харьковской области и Ямполя в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.

Конашенков добавил, что за сутки противник потерял на этом направлении более 200 бойцов, американский бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также российские войска уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля российские военные освободили в Донецкой Народной Республике населенные пункты Надеждинка и Новоселка. Надеждинку освободили военные группировки войск «Центр», Новоселку — войска группировки «Восток».

Начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля рассказал, что российские военные освободила около 75% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он добавил, что в ЛНР осталось освободить менее 1% территории.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля отметил, что армия России наступает по всей линии фронта. Глава государства также отметил, что российские войска пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника.