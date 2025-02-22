Варшава, 22 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Более половины жителей Польши выступили против поставок вооружений Украине. Это следует из результатов опроса центра изучения общественного мнения Opinia24 по заказу радиостанции Radio Zet.

Сергей Корсун ИА Регнум

Исследование проводилось в период с 23 по 29 января методом телефонного интервью и через интернет среди 1 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно полученным данным, 53% участников опроса высказались за то, чтобы Польша больше не поставляла оружие Украине для продолжения вооруженного конфликта с Россией. Обратного мнения придерживаются 29% опрошенных, и еще 17% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2024 года представитель российских силовых структур рассказал, что поставленные Польшей Украине вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP непригодны для эксплуатации и могут быть использованы только в качестве доноров запчастей. Он уточнил, что Польша таким образом не только избавится от хлама, но и получит хорошую компенсацию от Евросоюза.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что республика предлагает Украине покупать у нее оружие в кредит. По его утверждению, Польша, учитывая военную, финансовую и экономическую помощь в пропорции к ВВП, поставила киевскому режиму оружия и техники больше, чем любая другая страна.