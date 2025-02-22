Москва, 22 февраля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Уходящий из России Ситибанк, который является дочерней структурой американской Citigroup, решил простить долги ряда клиентов. Об этом 22 февраля сообщило агентство РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кредитное учреждение начло присылать уведомления своим клиентам о возможности такой опции. Источники на финансовом рынке сообщили изданию, что списание затронет примерно 1 тыс. договоров. По словам одного из собеседников, такая мера затронет проблемные кредиты, которые Ситибанк не смог продать рыночным игрокам. При этом объем задолженности источник не назвал.

В Ситибанке никак не прокомментировали эту информацию.

В 2021 году Ситибанк объявил, что продаст розничный бизнес в 14 странах, включая Россию. Банк в течение нескольких лет сокращал обслуживание розничных клиентов среднего класса. В рамках сворачивания розничного бизнеса и работы с российскими малыми и средними предприятиями кредитная организация планировала сократить 2,3 тыс. сотрудников. Известно, что позже Ситибанк продал «Уралсибу» портфель потребительских кредитов. 4 сентября 2023 года Ситибанк заявил, что демонтирует все свои банкоматы до конца года.