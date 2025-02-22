Амстердам, 22 февраля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Кот черно-белого окраса спрятался в одном из контейнеров торгового корабля и за четыре недели пересек Атлантику, находясь все это время без еды и солнечного света. Об этом 22 февраля пишет NOS Nieuws.

Непонятно, как пушистый зверь оказался на борту в закрытом контейнере. Также неизвестно, кому принадлежит этот контейнер.

Путь четырехлапого «путешественника» начался в нидерландской провинции Северный Брабант. Кот оставался незамеченным вплоть до конца маршрута корабля — острова Кюрасао у берегов Венесуэлы. Только тогда встречавшие груз работники транспортной компании AMC Cargo обнаружили животное. Кот был сильно напуган и истощен, он не хотел к себе никого подпускать. На место прибыли специалисты и ветеринары, которым удалось поймать «туриста», заманив его в клетку с едой.

Отмечается, что в данный момент с котом все хорошо, он находится под наблюдением волонтеров.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля в зоопарке Санкт-Петербурга умер тигр Зевс, привезенный туда из Мариуполя. Причиной смерти трехлетнего животного стала сердечная недостаточность, вызванная острой вирусной инфекцией. Ветеринары несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно.