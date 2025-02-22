Москва, 22 февраля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заигрался с противоречивыми заявлениями об отправке французских войск на Украину в роли миротворцев. Такое мнение 22 февраля высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Зампред Совбеза пояснил, что западные политики часто обсуждают такой метод решения международных задач как «стратегическую неопределенность». Медведев уточнил, что смысл разговоров о «стратегической неопределенности» сводится к необходимости запутать противника. По мнению Медведева, этим способом пользуется французский президент, которого зампред назвал «Микроном».

«Важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей. Нельзя все время говорить, как какой-то Микрон: «Отправим французов воевать против русских», потом: «Нет, ни за что не отправим», а чуть позже: «Нет, ну, может, и отправим, но в составе миротворцев». Ну, ему уже нечего терять, а вот администрация Трампа только начинает свой второй срок», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев также отреагировал на предположения о том, что администрация президента США Дональда Трампа своими действиями пытается лишь «запутать Россию, Китай и полмира вдобавок», а на самом деле готова продолжать поддерживать Украину. Он призвал смотреть на дела Белого дома.

«Вообще говоря, обмануть соперника — полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам», — подчеркнул зампред.

14 января глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции намерения по размещению воинских подразделений на Украине, а также вовлечение в это вооруженных сил других стран. После разговора Зеленский рассказал, что стороны обсудили инициативу Франции по размещению воинских контингентов на Украине и практические шаги по ее реализации.

Позже, 23 февраля издание Politico со ссылкой на европейского чиновника написало, что Франция и Великобритания начали планировать отправку своих военных на Украину в качестве миротворцев на случай прекращения боевых действий. В материале уточняется, что страны уже начали предварительное планирование. По мнению властей двух стран, этот шаг необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в случае прекращения огня.

Год назад Макрон заявлял, что в Париже обсуждалась возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что страна направит войска, если российская армия прорвет оборону украинской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля назвал неприемлемым размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины.

Ранее, в мае 2024 года президент России Владимир Путин предупреждал, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.