Москва, 22 февраля, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает главу киевского режима Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником.

РИА Новости

«Стратегическая неопределенность? Я так не думаю. Просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел [президенту США] Дональду Трампу своими махинациями», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Медведев также прикрепил к сообщению скриншот последнего поста из своего англоязычного Telegram-канала, в котором он рассуждает о популярной на Западе политике стратегической неопределенности и теме Украины в связи с этим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля зампред Совбеза предложил Киеву в качестве одного из вариантов в текущей политической ситуации «упасть в ноги к американцам», немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному для себя завершению конфликта на Украине. Медведев отметил, что администрация Трампа «не очень любит и совсем не уважает» киевский режим во главе с Зеленским.

Глава Белого дома 19 февраля назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от выборов. Перед этим президент США поддержал проведение президентских выборов на Украине, отметив, что Зеленского поддерживают только 4% украинцев.

Глава киевского режима на это ответил, что Трамп стал жертвой дезинформации и что сменить его пока не получится, а также выступил с утверждением, что его реальный показатель поддержки якобы составляет 57%.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения в стране. По словам главы государства, теперь из легитимных органов власти на Украине осталась только Верховная рада, однако при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти также утратили свою правомочность.