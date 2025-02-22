Эр-Рияд, 22 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Повторный бой российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в Саудовской Аравии перенесли на другую арену. Об этом сообщил гендиректор IBA Pro, промоутер Ал Сиеста.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Поединок планировали провести на Kingdom Arena в Эр‑Рияде, вмещающей 25 тыс. человек. Но в итоге предпочтение отдали ANB Arena с вместимостью 6 тыс. человек.

«Для поддержания атмосферы бой был перенесен на более компактную арену, будет аншлаг», — процитировал 21 февраля Сиесту «Матч ТВ».

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 22 февраля и ориентировочно начнется в 23:00.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере. 33-летний Бивол намерен оспорить результаты боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой, также не согласился с результатом поединка, назвав его несправедливым. Он считает, что победу заслужил Бивол. Саудовский промоутер добавил, что не знает, почему судьи вынесли такой вердикт, но пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать реванш.