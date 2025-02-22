Истра, Московская область, 22 февраля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Прославившаяся скандальной «голой» вечеринкой блогер Анастасия Ивлеева продала элитный коттедж в подмосковной Истре за 120 млн рублей. Об этом 22 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Telegram-канал Анастасии Ивлиевой

Отмечается, что она уже оформила сделку. До этого дом не удавалось продать несколько месяцев. Ранее в него дважды за полгода пробирался некий неадекватный поклонник телеведущей.

Трехэтажный особняк находится на участке в 36 соток. Внутри здания есть кинотеатр, сауна, хамам, тренажёрный зал с инвентарем, несколько спален, бар и другие удобства. Также новый владелец получит гостевой дом для персонала. В материале отмечается, что Ивлеева незадолго до продажи вывезла из него всю мебель, оставив внутри лишь пару тренажёров в спортзале. Есть предположения, что деньги от продажи она потратит на погашение нового налогового долга в 30 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Анастасия Ивлеева выплатила более 20,9 млн рублей долгов перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Больше у неё не было задолженностей, с её имущества сняли арест.

Квартира Ивлеевой в Москве и автомобиль Lamborghini Urus были арестованы, а их владелице был ограничен выезд за пределы РФ. В начале августа Федеральная налоговая служба России начислила новый налоговый долг в размере 3 млн 766 тысяч рублей.