Штат Калифорния, США, 22 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запросил у конгресса США $40 млрд на восстановление штата после лесных пожаров. Об этом 22 февраля заявило издание The Washington Post со ссылкой на письмо чиновника.

Global Look Press/Ringo Chiu/Keystone Press Agency

Отмечается, что пожары, вызванные ветром, прошлись по штату в прошлом месяце и вызвали колоссальные разрушения в районе Пасифик-Палисейдс и Алтадине.

«Чтобы оценить общее воздействие на экономику Калифорнии, потребуются годы», — цитирует издание Ньюсома.

Он рассказал, что планирует потратить $16,8 млрд на разбор завалов, ремонт дорог, мостов, общественных зданий и коммунальных служб, $9,9 млрд — на жилищные расходы и инфраструктуру, еще $2 млрд — на налоговые кредиты для малообеспеченных слоев населения в течение следующего десятилетия и часть — на меры предотвращения подобных катастроф. Остальные деньги пойдут на гранты по развитию, другие кредиты, а также на расчистку кустарников, уточнили авторы статьи.

Кроме того, Ньюсом добавил, что, возможно, в будущем штату придется делать дополнительные запросы на финансирование.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в округе Лос-Анджелес вспыхнул крупный лесной пожар, а на следующий день был объявлен режим масштабного бедствия в регионе. Из-за ветра огонь распространялся быстро, его скорость в горах достигала 112 км/ч, а в населенных пунктах — 105 км/ч.

Пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актеров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу сгорел дом Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена, а также особняк актрисы Пэрис Хилтон. Кроме того, по данным властей, погибли по меньшей мере 24 человека, более 12,3 тыс. строений уничтожены огнем.