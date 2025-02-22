Москва, 22 февраля, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Сырный суп из плавленых сырков стал наиболее популярным первым блюдом у россиян по количеству поисковых запросов. К такому выводу пришли аналитики медиаплатформы о еде Food.ru, которые провели исследование о самых популярных в России супах.

Pablo Arroyo/unsplash

Из результатов исследования, которые привела Lenta.ru, стало известно, что в общей сложности рецепты супов набрали 24,6 млн просмотров и лидером стал суп из плавленых сырков с овощами без мяса (более 1 млн просмотров). Второе место заняла «Царская» похлебка на мясном бульоне (590 тыс.) и третье сырный суп с лапшой и фрикадельками (588 тыс.).

В первую пятерку также вошли суп с солеными огурцами (501 тыс.) и грузинский суп из фасоли с овощами и рисом (375 тыс.).

При этом пользователи платформы сделали 749 тыс. запросов о рецептах супов. Лидерами здесь стали сырный суп (37 тыс. запросов), гороховый суп (28 тыс.), куриный суп (22 тыс.), суп с фрикадельками (18 тыс.) и грибной суп (17 тыс.).

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля пресс-служба соцсети «ВКонтакте» назвала самые популярные подарки у россиян на День всех влюбленных. Отмечалось, что женщины для этого чаще выбирали одежду, а мужчины — съедобные подарки.

При этом продавцы увеличили объем рекламы подходящих под подарки товаров — бижутерии, косметики, аксессуаров и товаров для активного отдыха. Наиболее популярными категориями сообществ, в которых размещалась реклама, стали «юмор», «кино» и «кулинария».