Газа, Палестина, 22 февраля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС 20 февраля передало Международному комитету Красного Креста (МККК) двоих израильских заложников, их везут в сторону позиций ЦАХАЛ. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба армии Израиля.

AP/TASS

По информации телеканала «Аль-Кахира Аль-Ихбария», палестинские радикалы освободили удерживаемых в секторе Газа Авера Мангусту и Таль Шохам. Отмечается, что в течение дня должны быть освобождены шестеро похищенных.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля движение ХАМАС передало Красному Кресту тела четырех израильских заложников, погибших в Газе, включая двоих детей.

ХАМАС заявляло, что движение передало медикам тела членов семьи Бибас (младшему из них, Кфиру, на момент похищения 7 октября 2023 года было девять месяцев, его брату Ариэлю — четыре года) и Одеда Лифшица.

15 февраля палестинцы передали Красному Кресту трех заложников, среди которых был россиянин Александр Труфанов. Отмечается, что процесс передачи состоялся около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее, 15 января, в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в Газе. Оно должно пройти в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.