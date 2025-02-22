Санкт-Петербург, 22 февраля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Тигр по кличке Зевс, привезенный в зоопарк Санкт-Петербурга из города Мариуполя Донецкой Народной Республики в 2023 году, умер от болезни. Об этом 22 февраля сообщили в Telegram-канале учреждения.

Ленинградский зоопарк Тигр Зевс

Отмечается, что причиной смерти трехлетнего животного стала сердечная недостаточность, вызванная острой вирусной инфекцией. Ветеринары несколько дней боролись за его жизнь, но безуспешно, добавили в пресс-службе.

«У котенка была непростая судьба — мать-тигрица из-за стресса, вызванного постоянными артобстрелами города, отказалась от детенышей, поэтому выкармливала тигрят овчарка… При поступлении в зоопарк его состояние было тревожным: глубокое нарушение обмена веществ, рахит, нарушение развития костной ткани, коллапс таза, предрасположенность к развитию хронической почечной недостаточности», — поделились в зоопарке.

По прибытии в зоопарк Зевса поместили на карантин, и вскоре с помощью коррекционной терапии его состояние удалось стабилизировать. Тем не менее в феврале здоровье тигра ухудшилось, ветеринары нашли у него вирус панлейкопении кошек, который усложнился на фоне прочих заболеваний.

Как ранее передавало ИА Регнум, в марте 2024 года умер лебедь, раненный при обстреле Вооруженными силами Украины Белгородского зоопарка. Отмечалось, что сотрудники зоопарка стараются укрывать животных от обстрелов, дают успокоительные препараты и стараются чаще с ними общаться, чтобы подбодрить. Тем не менее на предложения эвакуировать зверей из зоопарка в пресс-службе ответили, что это очень сложный процесс.