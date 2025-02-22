Москва, 22 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Давать оценку администрации президента США Дональда Трампа стоит по их реальным делам. Об этом 22 февраля заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

TASS /EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Так он прокомментировал предположения о том, что команда американского лидера своими действиями пытается лишь «запутать Россию, Китай и полмира вдобавок», а на самом деле готова продолжать поддерживать Украину.

«Вообще говоря, обмануть соперника — полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам», — написал он в Teltgram-канале.

При этом Медведев выразил сомнения, что подобное развитие событий применимо к ситуации с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не так важен на встречах по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам американского президента, до этого украинский политик плохо проявлял себя на других обсуждениях.

В феврале отношения Украины и США начали накаляться из-за резких высказываний Зеленского в адрес Трампа. Так, глава киевского режима выразил недовольство тем, что Трамп провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным раньше, чем с ним.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если и дальше будет «поливать грязью» американского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что лишь время покажет, какие действия будет предпринимать Трамп в отношении украинского конфликта. Он также напомнил о богатом опыте взаимоотношений с администрациями США. По словам Пескова, в период первого президентского срока Трампа США вводили санкции против РФ свыше 50 раз.