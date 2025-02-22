Берлин, 22 февраля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Украина должна участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Об этом 22 февраля после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

РИА Новости/Валерий Шарифулин

«Украина должна иметь место за столом переговоров о мире <…>. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами», — написал он в соцсети X.

Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа обзвонил 21 февраля шестерых европейских лидеров. Так, глава киевского режима позвонил Шольцу, премьер-министрам Швеции, Словении и Хорватии Ульфу Кристерссону, Роберту Голобу и Андрею Пленковичу, а также президентам Чехии и Польши Петру Павлу и Анджею Дуде. Он уточнил, что в беседах выражал каждому благодарность за поддержку и затрагивал вопросы о будущих поставках вооружения и о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Дуда заявил, что во время разговора с Зеленским посоветовал украинскому политику мирно и конструктивно сотрудничать с президентом США, чтобы разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что верит в благие намерения США и их переговорную стратегию.

В последние дни отношения Украины и США накалились из-за резких высказываний Зеленского в адрес Трампа. Так, накануне встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Зеленский выступил с критикой Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности.

Позже, 19 февраля, Зеленский в ответ на слова Трампа о его низком рейтинге заявил, что тот стал жертвой дезинформации. Глава киевского режима утверждал, что сменить его сейчас не получится, поскольку реальный показатель поддержки якобы составляет 57%, а не 4%, как говорил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Сам американский лидер 21 февраля сказал, что Зеленский не так важен на встречах по мирному урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что глава киевского режима проделал плохую работу по части переговорного процесса и у него нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

При этом в январе президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, он утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года. В Конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения.