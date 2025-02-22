Москва, 22 февраля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Подготовка к встрече президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом началась. Об этом 22 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась. И переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Замглавы МИД РФ уточнил, что вопросы для встречи лидеров двух стран продолжают оставаться прежними и в обобщенном варианте их суть в том, чтобы начать нормализацию отношений между Россией и США, а также определить пути самых острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, включая ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. В ходе него они согласились с тем, что конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров. Российский лидер пригласил коллегу из США посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских представителей. Главы государств также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам российско-американской встречи в Эр-Рияде заявил, что для организации встречи президентов РФ и США потребуется плотная работа двух делегаций. При этом он усомнился в прогнозе некоторых западных СМИ о встрече Путина и Трампа на следующей неделе — в последних числах февраля.

Президент РФ 19 февраля заявил, что с удовольствием встретится с Трампом. Он отметил, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. Путин также указал на то, что пока не готов сказать, когда состоится встреча с американским коллегой. Днем ранее сам Трамп допустил, что встреча может состояться до конца февраля.