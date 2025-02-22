Воронеж, 22 февраля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник у границ Воронежской области. Об этом 22 февраля заявил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили у границ Воронежской области один украинский БПЛА», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 22 февраля силы ПВО ликвидировали над Ростовской и Воронежской областями два украинских БПЛА. В обоих регионах разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали поселок Прилесье и села Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка. Также зафиксировано два обстрела, в ходе которых украинские военные выпустили два боеприпаса, и атака шести БПЛА. Отмечается, что в результате обстрела один сотрудник сельхозпредприятия получил ранение.