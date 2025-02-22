Котовск, Тамбовская область, 22 февраля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. При пожаре в частном доме в городе Котовске в Тамбовской области три человека погибли и еще двое пострадали. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

МЧС России по Тамбовской области

Уточняется, что сообщение о пожаре в частном доме барачного типа в проезде Стройгородка в Котовске поступило утром 22 февраля.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Погибли три человека, два человека пострадали», — говорится в Telegram-канале ведомства. На месте возгорания проводят работы дознаватели МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля на складе с макулатурой на улице Доватора в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Частично обрушилась кровля. Пожар локализовали на площали 1,8 тыс. квадратных метров. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.