Благовещенск, 22 февраля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на открытии международного фестиваля «ЗимФестАмур» в Амурской области в –15°С. Об этом 22 февраля сообщил портал «Порт Амур».

РИА Новости/Максим Богодвид

«Спасибо, что мне удостоилась честь сегодня перед вами кататься. Хочу сказать, чтобы вы верили в мечту, никогда не сдавались и шли к своим целям», — обратилась фигуристка к гостям мероприятия.

В мероприятии приняли участие делегаты из китайской провинции Хэйлунцзян.

«Каждый год здесь, на льду Амура, мы проводим международные соревнования по хоккею и авторалли. Они стали уже визитной карточкой наших городов. Очень дорожим нашей дружбой. Поздравляю всех участников, всех друзей с открытием зимнего фестиваля. Да здравствует российско-китайская дружба, ура», — сказал в приветственной речи губернатор Амурской области Василий Орлов.

В 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на ее счету победы на чемпионатах мира и Европы и в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.