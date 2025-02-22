Уфа, 22 февраля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Молодожены разбились на трассе Оренбург — Уфа, они ехали в аэропорт, чтобы отправиться в Турцию и провести там медовый месяц.

Госавтоинспекция Башкортостана

По версии ГАИ Башкортостана, авария произошла поздним вечером 16 февраля на 217-м километре трассы Уфа — Оренбург. Столкнулись Opel Astra и пассажирский автобус Yutong. Из находившихся в автобусе пассажиров никто не пострадал. От удара передняя часть легковушки получила сильные повреждения.

Ранее ведомство предупреждало граждан о неблагоприятных дорожных условиях — усилении осадков и порывах ветра до 17 м/с. Водителям рекомендовалось воздержаться от выездов на трассы в ночное время.

Погибшему мужчине было 60 лет, а его жене — 50.

«В тот страшный день — 16 февраля — она вместе с тем, кто стал ее половинкой, ее супругом, ехала по заснеженной трассе в свою новую, как она была уверена, счастливую жизнь… Судьбе было дано распорядиться по-другому», — приводит слова друзей погибших KP.RU.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16 февраля в Аургазинском районе Башкирии произошла дорожная авария с участием 14 автомобилей. В результате травмы получили три человека, в том числе трехлетний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медпомощи.