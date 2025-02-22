Москва, 22 февраля, 2025, 10:40 — ИА Регнум. Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) регулярно возвращается к вопросу допуска россиян к международным стартам. Об этом 20 февраля заявили в пресс-службе организации.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Любое решение относительно допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях FIS является прерогативой Совета FIS, который регулярно обсуждает этот вопрос», — процитировал «Чемпионат.com» ответ FIS.

Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных федерацией.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прошлого года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечала, что российские спортсмены поедут на зимние Олимпийские игры в Италии в 2026 году только в том случае, если они смогут выступить под своим гимном и со своим флагом.

Позднее в интервью ИА Регнум она пояснила, что решение об участии в нейтральном статусе атлеты принимают лично и их «никто за руку не держит». При этом, по её словам, сильным россиянам не дадут выступить на соревнованиях даже без флага и гимна, как не дадут нейтральный статус и тем, кто поддерживает политику своей страны.

В январе глава FIS, кандидат на пост главы МОК швед Йохан Элиаш отметил, что российские спортсмены смогут вернуться на международные турниры, если федерации адаптируют опыт участия россиян в летней Олимпиаде в Париже перед предстоящим турниром в Италии. Спортсменов не должны наказывать из-за места их рождения, подчеркнул он.