Тулуза, Франция, 22 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Во французском городе Тулузе двое бездомных с помощью украденной кредитной карты выиграли в лотерею €500 тыс. Об этом 21 февраля заявила газета Le Figaro.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что история произошла 3 февраля, когда француз Жан-Давид Э. обнаружил, что неизвестные вскрыли его автомобиль, украли документы и кредитную карту — с нее мошенники успели списать €52,50 в ближайшем табачном магазине. Когда мужчина решил пойти по следам преступников, то продавец рассказал, что они купили несколько лотерейных билетов, один из которых содержал максимальный выигрыш — €500 тыс.

По мнению авторов статьи, бездомные, вероятно, опасаются ареста и не знают, как получить свой приз. Кроме того, полиция сообщила оператору лотереи о ситуации, и билет уже успели заблокировать.

Жан-Давид заявил, что готов разделить выигрыш, если бездомные обратятся к его адвокату — тогда бы каждый получил по €250 тыс. По словам пострадавшего, это поможет ему погасить ипотеку.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября 2024 года житель Смоленска выиграл в лотерею 140 млн рублей, увидев во сне кота. Он рассказал, что привидевшееся во сне животное испачкало всю квартиру, а это, по словам победителя, примета к финансовому успеху.

В марте полиция Лондона заподозрила 69-летнюю жительницу в мошенничестве, из-за того что пенсионерка слишком часто побеждала в лотереях. Отмечается, что лотерейной компании показалось подозрительным, что женщина тратит на билеты 60 фунтов в неделю, а выиграла в общей сумме уже 23,6 тыс. фунтов (свыше $30 тыс.).