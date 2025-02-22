Москва, 22 февраля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Один из вариантов для киевского режима в сложившейся политической ситуации — это «упасть в ноги к американцам», немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному для себя завершению конфликта на Украине. Об этом 22 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Известия/Тарас Петренко

Политик отметил, что на Западе в последнее время любят рассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач, сутью которой является запутывание противника противоречивыми заявлениями. При этом президент Франции Эммануэль Макрон в этом ключе выступил с утверждением, что администрация президента США Дональда Трампа именно так работает по теме Украины, критикуя ее и в то же время якобы позитивно относясь к Киеву, уточнил он.

По словам Медведева, администрация Трампа только начинает свой второй срок и потому ей не с руки обманывать своих избирателей, а сам глава Белого дома и его команда «не очень любят и совсем не уважают» киевский режим во главе с Владимиром Зеленским. Зампред Совбеза напомнил, что лидер киевского режима раньше обманывал Трампа, выступал за его политического оппонента — экс-президента США Джо Байдена, а сейчас откровенно хамит новой американской администрации.

«Так что стратегическая неопределенность в некоторых случаях вещь полезная, но отнюдь не универсальная. А что же тогда страна 404 и ее нынешний неонацистский режим? У них есть два пути. Первый — упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению… [вооруженного конфликта]. По сути — к капитуляции», — написал он в своем Telegram-канале.

Вторым путем для Киева в этой ситуации Медведев назвал «достать привычным жестом белый порошок из стола, разделить его кредиткой на дорожки и успокоиться, подружившись с самим собой», уточнив, что, по его мнению, в этом случае очевидно, какой из двух вариантов выберет Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов на Украине. Американский лидер добавил, что глава киевского режима не хочет проводить выборы из-за крайне низкого рейтинга.

Глава киевского режима в ответ на это заявил, что Трамп стал жертвой дезинформации. По утверждению Зеленского, сменить его сейчас не получится, а его реальный показатель поддержки якобы составляет 57%.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее пригрозил Зеленскому неприятными последствиями, если тот продолжит «поливать грязью» главу Белого дома. В свою очередь помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что заявления главы киевского режима являются оскорбительными для президента США.

Президент США 21 февраля заявил, что Зеленский не так важен на встречах по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, у лидера киевского режима нет «карт в рукаве» для переговоров с РФ.