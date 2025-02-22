ДНР, 22 февраля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Саперы приступили к разминированию инфраструктуры в освобожденном Дзержинске (украинское название — Торецк) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 февраля сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

РИА Новости/ Виталий Аньков

«О полноценной оценке ущерба говорить пока преждевременно. На данный момент в городе продолжаются работы по разминированию. Только после проведения всех необходимых процедур на территорию смогут зайти гражданские специалисты, чтобы дать объективную оценку», — сказал сенатор в беседе с ТАСС.

ВС России освободили Дзержинск от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 7 февраля, площадь освобожденной плотной городской застройки составила более 50 кв. км. Также российские военные выбили украинские формирования из 11 населенных пунктов Торецкой агломерации.

После этого, 9 февраля, военный штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Артур Хазарьян рассказал об уничтожении в ходе освобождения Дзержинска группы из более чем 10 наемников из Польши. По его словам, большую часть бойцов украинских войск в городе составляли мобилизованные.

В этот же день сотрудники ФСБ приступили к поиску украинских диверсантов в городе. Помимо этого, подразделения спецслужбы занялись выявлением корректировщиков огня ВСУ по городу и поисками точек взлета БПЛА, с которых противник атакует мирных жителей Дзержинска.

8 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Дзержинск после освобождения снова стал настоящим русским городом. Он отметил, что теперь не будет никакой путаницы с украинским и российским названиями населенного пункта.