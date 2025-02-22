Днепропетровск, Украина, 22 февраля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. В ночь на 22 февраля российские военные нанесли удары по военным складам украинских формирований в Днепропетровске. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости/Станислав Красильников

«В Днепропетровск прилетело в 00:50 (мск. — Прим. ред.)… Прилет был на юге города, в микрорайоне Лоцманская Каменка. Там, между Близнюковским спуском и Южной объездной дорогой, находятся «бывшие» военные склады, где практически ежедневно видят движение армейских грузовиков», — написал он в своем Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что после удара на складах наблюдалась детонация. Координатор подполья добавил, что также был произведен удар по цели в пригороде Днепропетровска, однако точных данных о пораженном объекте пока не имеется.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по целям на контролируемой Киевом территории. В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 февраля расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки российских войск «Запад» уничтожили пункты управления дронами, пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров и скопления живой силы на краснолиманском участке линии фронта. Уничтожение целей было подтверждено кадрами объективного контроля.

Лебедев 21 февраля рассказал, что ВС РФ нанесли удар по ремонтному заводу украинских формирований на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. По его словам, производство на этом заводе было до ударов налажено хорошо.