Москва, 22 февраля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Россия пока не получила агреман для нового посла в Соединенных Штатах Америки. Об этом 22 февраля сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

РИА Новости/Александр Вильф

«Пока нет», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

В беседе он также рассказал, что одним из приоритетных вопросов для России на нынешнем этапе диалога с США является возвращение шести объектов российской дипломатической собственности на американской территории. Замглавы МИД РФ отметил, что российской стороне в нарушение положения Венской конвенции отказывают даже в доступе на эти объекты, которые защищены дипломатическим иммунитетом, однако американская сторона игнорирует это обстоятельство.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала встречу началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией, отметив, что диалог прошел в позитивном ключе.

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц назвал переговоры историческими. Он добавил, что контактов между Москвой и Вашингтоном не было в течение нескольких лет.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля отметил, что еще рано говорить о потеплении в отношениях между Россией и США. Он уточнил, что до этого еще очередь не дошла.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что РФ и США договорились возобновить работу диппредставительств. Он отметил, что взаимное выдворение дипломатов России и США не ведет ни к чему хорошему. Он также положительно оценил состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры.