Краснояружский район, Белгородская область, 22 февраля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудник сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области пострадал в результате атаки беспилотника украинской армии. Об этом 22 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

РИА Новости

ВСУ атаковали поселок Прилесье и села Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка. Зафиксировано два обстрела, в ходе которых украинские военные выпустили два боеприпаса, и атака шести БПЛА. Сбить удалось один дрон.

«За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшему оказали необходимую помощь. На территории получили повреждения легковая машина и склад.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина погиб в результате атака беспилотника ВСУ на служебный автобус в Белгородской области 19 февраля. Украинский дрон атаковал транспортное средства в Валуйках. Также ранения головы и руки получила женщина. Пострадавшую госпитализировали.