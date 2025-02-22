Вашингтон, 22 февраля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) больше не собирается проводить Турнир четырех наций. Об этом 22 февраля заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Это был фантастический турнир. Но в дальнейшем основное внимание будет уделено Кубку мира», — процитировал его слова портал ODDS.

Турнир четырех наций с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии прошел в Монреале и Бостоне в период с 12 по 21 февраля. Его победителем стали канадские хоккеисты, которые в финале в овертайме переиграли американцев со счетом 3:2. Соревнования заменили традиционный Матч звезд НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 14 февраля заявил, что ему неинтересно следить за Турниром четырех наций НХЛ, так как в нем не участвует сборная России. Хоккеист согласился с тем, что в это время лучше «разгрузить голову» и провести тренировки.

Форвард команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин 16 февраля заявил, что большинсто игроков НХЛ хотят, чтобы российские команды вернулись на международные турниры. Таким образом он ответил на вопрос о Турнире четырех нации, куда не пригласили сборную России.