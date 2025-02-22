Москва, 22 февраля, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления дронами украинской армии и ряд других целей на краснолиманском участке линии боевого соприкосновения. Об этом 22 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что уничтожение целей противника было подтверждено кадрами объективного контроля, полученными с беспилотника в режиме реального времени.

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В оборонном ведомстве сообщили, что расчеты боевых машин РСЗО используют эффект неожиданности и часто меняют огневые позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля российский расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по скоплению личного состава и техники украинских формирований на красноармейском направлении. Также в результате удара произошло возгорание и был уничтожен склад с боеприпасами противника.

Накануне, 19 февраля, расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» армии России нанес удар по подразделению украинских войск у села Боромля в Сумской области. Уточнялось, что в результате этого удалось уничтожить две РСЗО «Ольха» калибра 300 мм противника.