Москва, 22 февраля, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Встреча между представителями России и США на уровне глав профильных департаментов должна состояться в течение ближайших двух недель. Об этом 22 февраля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Рябков уточнил, что принципиальная договоренность о проведении комплексных консультаций для системной и детальной отработки всех вопросов между Россией и США уже достигнута.

«Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне. Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — привело его слова «РИА Новости».

Замглавы МИД РФ отметил, что такая встреча будет проведена в третьей стране и в данный момент идет согласование конкретного места.

По словам Рябкова, российская сторона передала представителям США свой подход к раздражителям в отношениях двух стран еще на переговорах в Эр-Рияде.

«Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями РФ и США. По их итогам помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в части мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают. Он также назвал их первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для разрешения конфликта на Украине. По его словам, Трамп должен назначить отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по этому вопросу, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с киевским режимом и Европейским союзом. При этом сам президент РФ позднее заявил, что высоко оценивает результаты российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.