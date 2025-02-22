Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул 22 февраля на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Кадр из видео

Площадь пожара составила 1,8 тыс. квадратных метров.

«Горят поддоны, частично обрушилась кровля», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949172" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России тушат пожар

Пожар вспыхнул на улице Доватора. По предварительной информации, люди не пострадали.

На опубликованных кадрах видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся вверх с места пожара.

Как сообщало ИА Регнум, склад вторсырья под открытым небом в Жуковском районе Калужской области загорелся 21 февраля. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. Люди в результате возгорания не пострадали.