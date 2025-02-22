Крупный пожар произошел на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул 22 февраля на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Кадр из видео
Площадь пожара составила 1,8 тыс. квадратных метров.
«Горят поддоны, частично обрушилась кровля», — сообщили в ведомстве.
В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России тушат пожар
Пожар вспыхнул на улице Доватора. По предварительной информации, люди не пострадали.
На опубликованных кадрах видны клубы густого черного дыма, поднимающиеся вверх с места пожара.
Как сообщало ИА Регнум, склад вторсырья под открытым небом в Жуковском районе Калужской области загорелся 21 февраля. Площадь пожара составила 1,2 тыс. квадратных метров. Люди в результате возгорания не пострадали.