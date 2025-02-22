В Москве открылся кинофестиваль «RТ.Док: Время наших героев»
Москва, 22 февраля, 2025, 09:31 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония открытия III международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев».
Зрители увидели премьеру военных документалистов RT Ольги Кирий и Артёма Сомова «Остров веры» о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который выстоял под шквальным огнём украинских войск и стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сёл.
«Эти люди для меня герои. У них были круглосуточные молитвы, жили в подвале. В подвале они делили всё — кров еду и молитвы», — заявила автор фильма Ольга Кирий.
Гости вечера первыми услышали премьеру песни «Курский фронт» от бойцов и ветеранов СВО из группы «Новороссия». Также выступили девушки из коллектива «Катюша» и рок-н-ролльщики из «Бахыт-Компот». Со сцены прозвучала новая композиция неоклассика Игоря Скворцова «Колыбельная всему миру». Гостей фестиваля тронуло выступление шестилетней Яны Полуэктовой, которая приехала спеть песню «Дорогие мои пацаны» из Кизляра.
Фестиваль продлится еще два дня, зрители увидят лучшие фильмы об СВО последних лет и премьеры. Среди них — новая картина военных документалистов RT Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова «Селидово. Преступление без срока давности». В ленте — эксклюзивные и шокирующие кадры из только что освобождённого города. «На войне куда камеру ни переверни — везде драматургия, везде человеческая история. Несмотря на то, что очень много контента был снято, останавливаться нельзя. Потому что ребята уходят неузнанными, и мы должны сделать всё, чтобы память о них сохранить, потому что они отдают самое дорогое, что у них есть, — свои жизни», — говорит генеральный продюсер фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» Екатерина Яковлева.
Ещё одна премьера от RT — работа Руслана Гусарова, Михаила Бурова и Олега Некишева «На острие копья». Её герои на фоне войны размышляют о смыслах и символах происходящего, о добре и зле, жизни и смерти. «Будем надеяться, что наши потомки тоже будут смотреть эти фильмы. И будут помнить настоящих героев», — считает депутат Государственной думы РФ Александр Бородай.
Параллельно показы фильмов фестиваля проходят при поддержке Россотрудничества в 21 стране. В деловой программе фестиваля — круглые столы и встречи со звёздами, бойцами, военкорами, авторами и героями документальных лент. Среди них — всемирно известные пранк-журналисты Вован и Лексус, военный хроникёр Максим Фадеев, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, философ и политолог Александр Дугин, итальянский журналист Винченцо Лоруссо, словацкий политик Павол Слота, итальянский режиссёр Сара Реджинелла.