Москва, 22 февраля, 2025, 09:31 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония открытия III международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев».

RT.ru В Москве открылся кинофестиваль «RТ.Док: Время наших героев»

Зрители увидели премьеру военных документалистов RT Ольги Кирий и Артёма Сомова «Остров веры» о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который выстоял под шквальным огнём украинских войск и стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сёл.

«Эти люди для меня герои. У них были круглосуточные молитвы, жили в подвале. В подвале они делили всё — кров еду и молитвы», — заявила автор фильма Ольга Кирий.

Гости вечера первыми услышали премьеру песни «Курский фронт» от бойцов и ветеранов СВО из группы «Новороссия». Также выступили девушки из коллектива «Катюша» и рок-н-ролльщики из «Бахыт-Компот». Со сцены прозвучала новая композиция неоклассика Игоря Скворцова «Колыбельная всему миру». Гостей фестиваля тронуло выступление шестилетней Яны Полуэктовой, которая приехала спеть песню «Дорогие мои пацаны» из Кизляра.

RT.ru В Москве открылся кинофестиваль «RТ.Док: Время наших героев»

Фестиваль продлится еще два дня, зрители увидят лучшие фильмы об СВО последних лет и премьеры. Среди них — новая картина военных документалистов RT Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова «Селидово. Преступление без срока давности». В ленте — эксклюзивные и шокирующие кадры из только что освобождённого города. «На войне куда камеру ни переверни — везде драматургия, везде человеческая история. Несмотря на то, что очень много контента был снято, останавливаться нельзя. Потому что ребята уходят неузнанными, и мы должны сделать всё, чтобы память о них сохранить, потому что они отдают самое дорогое, что у них есть, — свои жизни», — говорит генеральный продюсер фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» Екатерина Яковлева.

Ещё одна премьера от RT — работа Руслана Гусарова, Михаила Бурова и Олега Некишева «На острие копья». Её герои на фоне войны размышляют о смыслах и символах происходящего, о добре и зле, жизни и смерти. «Будем надеяться, что наши потомки тоже будут смотреть эти фильмы. И будут помнить настоящих героев», — считает депутат Государственной думы РФ Александр Бородай.

RT.ru В Москве открылся кинофестиваль «RТ.Док: Время наших героев»

Параллельно показы фильмов фестиваля проходят при поддержке Россотрудничества в 21 стране. В деловой программе фестиваля — круглые столы и встречи со звёздами, бойцами, военкорами, авторами и героями документальных лент. Среди них — всемирно известные пранк-журналисты Вован и Лексус, военный хроникёр Максим Фадеев, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, философ и политолог Александр Дугин, итальянский журналист Винченцо Лоруссо, словацкий политик Павол Слота, итальянский режиссёр Сара Реджинелла.