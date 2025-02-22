Москва, 22 февраля, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Одним из приоритетных вопросов для России на нынешнем этапе диалога с США является возвращение шести объектов российской дипломатической собственности на американской территории. Об этом 22 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Для нас есть среди приоритетов то, о чем мало пишут СМИ — это требование вернуть нам незаконно арестованные американской стороной объекты дипломатической недвижимости. Их шесть», — привело его слова «РИА Новости».

Замглавы МИД РФ отметил, что российской стороне в нарушение положения Венской конвенции отказывают даже в доступе на эти объекты, которые защищены дипломатическим иммунитетом, однако американская сторона игнорирует это обстоятельство.

«Вот один из первостепенных вопросов, один из приоритетов, который мы будем ставить перед американской стороной», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала встречу началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией, отметив, что диалог прошел в позитивном ключе.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоровв Эр-Рияде назвал их историческими. Он добавил, что контактов между Москвой и Вашингтоном не было в течение нескольких лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля отметил, что еще рано говорить о потеплении в отношениях между Россией и США. Он уточнил, что до этого еще очередь не дошла.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с зарубежными учеными. Глава государства также выразил надежду на то, что на Западе поймут пагубность практики ограничения диалога в области науки и образования. Он заявил, что России и США возобновят работу диппредставительств.